Ковач: Караваев близок к уходу в «Локомотив», также им интересовался «Спартак»

Российский защитник «Спарты» Вячеслав Караваев близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщил тренер пражской команды Радослав Ковач. Ранее в СМИ сообщалось, что в случае перехода Караваева в «Локомотив» «Спарта» получит от российской команды около € 2,5 млн.
«К Вячеславу Караваеву действительно есть интерес со стороны „Локомотива“. Разговор уже идёт, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда. Помимо „Локомотива“ интерес был со стороны „Спартака“ и „Нанта“, но у „Локомотива“ вероятность подписать игрока намного выше», — сказал Ковач в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Караваев может покинуть «Спарту» и перейти в «Локомотив»