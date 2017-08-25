Нападающий «Арарата» Сергей Давыдов выбыл из-за травмы на 20 дней

Нападающий московского «Арарата» Сергей Давыдов прошёл медицинское обследование после травмы.
Повреждение форвард получил в матче 1/32 финала Кубка России с калининградской «Балтикой» (2:1) 23 августа. В той игре Давыдов вошёл в игру на 16-й минуте, а на 64-й был вынужден покинуть поле.
У 32-летнего футболиста выявлен частичный разрыв приводящей мыщцы левого бедра.
Ориентировочный срок восстановления игрока составит 20 дней, сообщает пресс-служба «Арарата».
Напомним, бывший нападающий «Кубани» и «Рубина» перешёл в «Арарат» этим летом.