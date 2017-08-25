«Вест Хэм» отдал Снодграсса в аренду «Астон Вилле»

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Роберт Снодграсс ближайший сезон проведёт в «Астон Вилле». Клуб английского Чемпионшипа объявил о переходе 29-летнего шотландского игрока на правах аренды, срок которой рассчитан на один сезон. В новой команде Снодграсс получил 7-й номер.
Снодграсс перешёл в «Вест Хэм» из «Халл Сити» в январе 2017 года за € 12 млн. Хавбек сыграл за «молотобойцев» 15 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
Ранее Снодграсс, в активе которого 24 матча и шесть голов за сборную Шотландии, выступал за «Лидс Юнайтед», «Норвич Сити» и «Ливингстон».
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».