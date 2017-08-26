Хали Тиам: впервые услышал о «Динамо» ещё в детстве, когда жил в Сенегале

Сенегальский полузащитник Хали Тиам, которого московское «Динамо» арендовало у венгерской команды МТК, рассказал о своём переходе в российский клуб.
«Впервые я услышал о «Динамо» ещё в детстве, когда жил в Сенегале. Так что, узнав об интересе этого клуба, очень обрадовался. Рад, что здесь мне оказали такое доверие и пригласили в команду. В «Динамо» меня встретили хорошо. В команде отличные ребята, так что мне не составило труда быстро адаптироваться на новом месте.
Я никогда не сталкивался с расовой дискриминацией. Уверен, такой проблемы нет и в России. Я уже был на «Арене Химки» на матче «Динамо». Атмосфера на стадионе на меня произвела самое лучшее впечатление. Так что я очень счастлив, что оказался в клубе, который болельщики здорово поддерживали весь матч.
Я очень надеюсь, что из «Динамо» попаду в сборную Сенегала. Сделаю всё возможное, чтобы помочь клубу, чтобы болельщики были довольны, — тогда и вызов в национальную команду придёт. Из нынешних партнёров по «Динамо» пересекался с Самба Совом, который также выступал в Турции. Моя команда победила его «Кайсериспор», но в том матче Самба не играл, что хорошо для него.
Я уже начал учить русские слова. Хочу сказать, что мне это очень интересно. Мои цели в «Динамо» — расти, совершенствоваться на поле. Это большой клуб, где можно развиваться и добиться прогресса. Сделаю всё, чтобы показать себя с лучшей стороны", — рассказал 23-летний футболист в видеоинтервью клубной пресс-службе.