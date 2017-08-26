Эмери: матч с «Сент-Этьеном» дал пищу для размышлений, как улучшить игру Неймара

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал победу своей команды над «Сент-Этьеном» (3:0) в четвёртом туре Лиги 1, подчеркнув, что по-прежнему ищет способы для лучшей адаптации бразильского новичка Неймара к специфике французского футбола.
«Наша цель достигнута — мы лидируем в турнирной таблице после матча с такой хорошо организованной командой как «Сент-Этьен». В первой половине встречи мы допустили много потерь и завоевали три очка благодаря лучшей второй половине.
Этот матч дал нам много пищи для размышлений о том, как улучшить и адаптировать игру Неймара в чемпионате. В первых двух играх он чувствовал себя прекрасно, но процесс, который позволяет ему учиться, ещё не завершён», — цитирует Эмери издание L`Equipe.
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