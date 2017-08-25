Дубль Кавани помог «ПСЖ» разгромить «Сент-Этьен»

В матче 4-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» встречался с «Сент-Этьеном» и добился уверенной победы. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 3:0.
Подопечные Унаи Эмери вышли вперёд на 20-й минуте, когда Эдинсон Кавани реализовал пенальти. На 51-й минуте Тьяго Мотта сделал счёт 2:0. Окончательный результат в конце второго тайма установил Кавани, оформивший дубль. Неймар, проводивший третий матч за парижан, впервые ушёл с поля без гола.
«ПСЖ» одержал четвёртую кряду победу на старте сезона, а «Сент-Этьен», стартовавший с трёх побед, впервые проиграл.