Карри: между нашей с Неймаром игрой есть много общего

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри посетил матч 4-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Сент-Этьеном» (3:0). Баскетболист совершил символический удар по мячу перед началом матча и получил футболку парижского клуба с №30.
«Это мой первый приезд в Париж. Это прекрасный город. Здесь вы ощущаете историю. В этот раз моя поездка будет очень короткой, но я вернусь сюда снова, чтобы увидеть как можно больше. Очень рад быть на „Парк де Пренс“ и наблюдать за игрой „ПСЖ“.
Это большая честь — вживую смотреть за игрой звёзд футбола, таких как Неймар. В прошлом году он приезжал на матч «Голден Стэйт». Он на самом деле очень талантливый футболист. Каждый раз, когда он на поле, ты знаешь, что что-то случится. Есть много общего между нашей с ним игрой. Мы оба максимально отдаёмся на поле и площадке. Он всегда улыбается, так что вы сами видите, что он наслаждается своей работой", — приводит слова Карри официальный сайт «ПСЖ».
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