«Наполи» не продаст Рейну в «ПСЖ» менее чем за € 15 млн

«Наполи» согласен продать голкипера Пепе Рейну в «ПСЖ» за € 15 млн, сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. В неаполитанском клубе понимают, что это большая цена за 35-летнего вратаря, поэтому рассчитывают, что смогут сохранить испанца в своих рядах.
В качестве потенциальной замены Рейне наставник «Наполи» Маурицио Сарри рассматривает две кандидатуры: Херонимо Рульи из «Реала Сосьедад» и Орестис Карнезис из «Удинезе».
Контракт Рейны с «Наполи» заканчивается будущим летом. Ранее сообщалось, что голкипер разорвал все связи с «Наполи» и требует от руководства клуба отпустить его в «ПСЖ».