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Анчелотти не будет препятствовать уходу Саншеша из «Баварии»

26 августа 2017, суббота. 11:21 Футбол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что полузащитник Ренату Саншеш может покинуть мюнхенский клуб, если у него есть такое желание.

«Он знает своё положение в команде. Он знает о большой конкуренции. Если он останется, я буду рад. Если он хочет уйти, то всё в порядке. Нет проблем», — приводит слова итальянского специалиста интернет-издание Goal.

Чемпион Европы 2016 года в составе сборной Португалии перешёл в «Баварию» из «Бенфики» летом прошлого года за € 35 млн.

Напомним, что претендентами на 20-летнего португальца назывались «Милан» и «Ливерпуль».

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Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Ливерпуль ФК Милан Карло Анчелотти Ренату Саншеш
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