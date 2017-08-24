Алаба: советую Саншешу прислушаться к своему сердцу и принять лучшее решение

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба поделился мнением об игре и перспективах полузащитника Ренату Саншеша в немецком гранде. Ранее сообщалось, что главный тренер мюнхенцев Карло Анчелотти не доверяет ему и не возражал бы против его перехода в другой клуб. После этого председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге отметил, что в «Баварии» верят в 20-летнего игрока сборной Португалии и не собираются выставлять его на трансфер.
«Саншеша ждёт отличное будущее. Он уже доказал на чемпионате Европы, насколько силён как игрок. И если он сможет демонстрировать на поле то, что мы уже имели возможность видеть, то его можно будет назвать достойным футболистом. Советую ему прислушаться к своему сердцу и принять лучшее решение», — цитирует Алабу интернет-издание Sport1.