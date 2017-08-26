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«Рубин» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

26 августа 2017, суббота. 13:22 Футбол

Сегодня, 26 августа, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч восьмого тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Тосно».

Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тосно».

Встречу 26.08.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Артёмом Чистяковым из Азова.

Ранее команды никогда не встречались друг с другом.

В таблице российского чемпионата «Рубин» после семи матчей с 11-ю очками в активе располагается на шестой строчке, а «Тосно», набравший семь очков, занимает 12-е место.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
26 августа 2017, суббота
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