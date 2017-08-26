«Рубин» — «Тосно»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:30

Сегодня, 26 августа, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится матч восьмого тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Тосно».
Начало — в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» — «Тосно».
Встречу 26.08.17 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Артёмом Чистяковым из Азова.
Ранее команды никогда не встречались друг с другом.
В таблице российского чемпионата «Рубин» после семи матчей с 11-ю очками в активе располагается на шестой строчке, а «Тосно», набравший семь очков, занимает 12-е место.