Нойер выйдет в стартовом составе «Баварии» в матче с «Вердером»

Стал известен стартовый состав «Баварии» на матч второго тура немецкой Бундеслиги с «Вердером».
С первых минут на поле появится голкипер и капитан «Баварии» Мануэль Нойер, восстановившийся от травмы.
Основной вратарь мюнхенской команды получил перелом левой стопы в апреле и сегодня сыграет впервые с того момента.
«Бавария»: Нойер, Алаба, Зюле, Хуммельс, Киммих, Видаль, Роббен, Толиссо, Тьяго, Рибери, Левандовски.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вердер» — «Бавария». Начало встречи в 16:30 по московскому времени.
Анчелотти: Нойер готов, в матче с «Вердером» он сможет выйти на поле