Анчелотти: Нойер готов, в матче с «Вердером» он сможет выйти на поле

В матче 2-го тура немецкой Бундеслиги «Вердер» — «Бавария» может состояться возвращение на поле после травмы голкипера мюнхенской команды Мануэля Нойера.
«Ману готов, завтра он сможет выйти на поле», — сказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, отметив при этом игру второго голкипера Свен Ульрайха: «Я им очень доволен, он играл очень хорошо».
Тьяго Алькантара и Хави Мартинес также восстановились и отправятся в Бремен вместе с командой.
Таким образом, вне команды остаются теперь только Жером Боатенг и Хуан Бернат, сообщает официальный сайт «Баварии».
Матч «Вердер» — «Бавария» состоится в субботу в Бремене, начало — в 16:30 мск.