Моуринью: теперь Мхитарян лучше понимает меня, а я — его

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поддержал полузащитника Генриха Мхитаряна, отметив, что они стали лучше понимать друг друга.
«Сейчас он лучше понимает меня, а я, честно говоря, лучше понимаю его. Если бы на старте прошлого сезона наше взаимопонимание было на более высоком уровне, он дебютировал бы в «МЮ» еще лучше. Но в то же время, если бы понимал его лучше, вероятно, я помог бы ему быстрее раскрыться.
Мы работали вместе, изучали друг друга. Я его хорошо знаю, он тоже хорошо меня знает. Вторая часть прошлого сезона в его исполнении была хороша. Считаю, с таким талантом в нынешнем сезоне Генрих проявит себя еще лучше", — цитирует Моуринью сайт «МЮ».
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