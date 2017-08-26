Анчелотти: у «Баварии» в течение часа были проблемы с поиском свободных зон

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от победы над «Вердером» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
«Очень доволен результатом. Это важная победа в сложном матче. В течение целого часа у нас были проблемы с поиском свободных зон. Каждый тренер ищет возможности улучшить игру, но в итоге самое главное — три очка», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
«Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты