«Бавария» выиграла у «Вердера» благодаря дублю Левандовского за три минуты

«Бавария» выиграла у «Вердера» в матче второго тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Бремене на стадионе «Везерштадион» и завершилась со счетом 2:0 в пользу мюнхенцев.
На 72-й минуте Кингсли Коман качнул защитника, после чего прострелил вдоль ворот, где Роберт Левандовски пяткой красиво подправил мяч мимо голкипера. Три минуты спустя Левандовски обыграл нескольких игроков «Вердера», а затем с левой ноги пробил между ногами и защитника, и голкипера.
В другом матче игрового дня «Штутгарт» на своем поле одержал минимальную победу над «Майнцем».