Ближайший соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» впервые потеряла очки в Примейре

Соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов «Бенфика» сыграла вничью с «Риу Аве» в матче четвёртого тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Риу Аве на стадионе «Вила-ду-Конде» и завершилась со счётом 1:1. «Бенфика» впервые потеряла очки в турнире.
На 61-й минуте игрок «Бенфики» Лисандро Лопес срезал мяч в свои ворота. Шесть минут спустя Жонас провёл ответный мяч, реализовав пенальти.
«Бенфика» и «Риу Аве», набрав по 10 очков в четырёх матчах, делят первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии.
«Бенфика» и ЦСКА сыграют 12 сентября в первом туре группового этапа Лиги чемпионов в Португалии.
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