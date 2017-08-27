175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Фабиньо и Мбаппе готовы помочь «Монако» в матче с «Марселем»

27 августа 2017, воскресенье. 00:39 Футбол

Полузащитник «Монако» Фабиньо и нападающий Килиан Мбаппе вошли в заявку команды на домашний матч с «Марселем» в 4-м туре Лиги 1 (27 августа), информирует пресс-служба монегасков.

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не вызвал нападающего Килиана Мбаппе на гостевой матч 3-го тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0), также Мбаппе не вышел на поле в поединке 2-го тура с «Дижоном» (4:1), оставшись на скамейке запасных.

СМИ ранее сообщали, что Фабиньо намерен проигнорировать матч с «Марселем», чтобы дать понять руководству клуба о своём намерении перейти в «ПСЖ».

Фабиньо не сыграет с «Марселем», чтобы форсировать переход в «ПСЖ»
Источник: Официальный сайт «Монако» Сообщить об ошибке
Теги
Марсель ФК Монако Килиан Мбаппе Фабиньо
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
01:37 Фарфан: в «Локомотиве» все друг за друга бьются и помогают при потере мяча
01:21 «Атлетико» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Лас-Пальмас» в гостях
01:13 Тульский «Арсенал» объявил о переходе замбийского нападающего Кангва
00:53 Девич: возможно, гол «Ливерпулю» на «Энфилде» был лучшим в моей карьере
00:52 Руководители «Вест Хэма» рассматривают возможность увольнения Билича
00:39 Фабиньо и Мбаппе готовы помочь «Монако» в матче с «Марселем»
00:26 Моуринью: очень доволен первым месяцем сезона, «МЮ» играет солидно
00:26 Ближайший соперник ЦСКА в ЛЧ «Бенфика» впервые потеряла очки в Примейре
00:12 Фернандеш: мне нравится футбол братьев Миранчук
00:04 Нападающий «Реала Сосьедад»: честно говоря, я знаю только имена соперников по ЛЕ
00:02 Стюард утверждает, что Агуэро ударил его во время празднования гола «МС»
26 августа 2017, суббота
23:46 Карлос Мартинес: «Зенит» — самая сильная команда из группы «Реала Сосьедад»
23:40 «Интер» одержал волевую победу над «Ромой» благодаря дублю Икарди
23:35 Цаллагов: деньги «Зенитом» потрачены принципиально иные, чем в прошлом сезоне
23:31 Сёмин после победы над «Уралом» предоставил игрокам «Локомотива» три выходных
23:31 Гримаса от попавшего в лицо мяча — в фотообзоре «Локомотив» – «Урал»
23:25 Цаллагов: футбол переменчив — может, завтра я вновь отдам голевой пас на Дзюбу
23:24 Булыкин: наблюдать за такой игрой «Локомотива» очень приятно
23:23 Месси — второй игрок, забивший более 350 голов за один клуб в одной из топ-5 лиг
23:10 Цаллагов: Манчини не дал мне шанса. Можно было всё сказать мне в глаза
23:09 Гаджиев — о ритуале: сотрудники «Амкара» поводили по полю барана и зарезали
23:07 «Жирона» одолела «Малагу», одержав первую в истории победу в Примере
23:01 Ал. Миранчук: я не люблю приписывать себя к лидерам «Локомотива»
22:56 Сёмин: не имею права говорить про Дзюбу, он игрок «Зенита»
22:55 «Фенербахче» договорился с Нету по условиям личного контракта
22:52 Дубль экс-игрока «Краснодара» Конате принёс «Амьену» крупную победу над «Ниццей»
22:38 «Локомотив» — «Урал» — 2:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
22:32 Вентура объявил заявку сборной Италии на матчи с Испанией и Израилем
22:26 Сёмин: И. Денисов доказывает, что достоин капитанской повязки в «Локомотиве»
22:21 Дибала: пока 10-й номер приносит мне удачу
22:16 Тарханов: учитывая уровень игроков, «Локомотив» способен быть на высоте
22:11 Защитник «Марибора» Шулер: немного расстроены итогами жеребьёвки Лиги чемпионов
22:07 Гвардиола: я доволен стартом «Манчестер Сити» в АПЛ
22:01 Тарханов: по движению и старанию у «Урала» всё хорошо, но «Локо» мастеровитее
21:53 «Локомотив» выиграл у «Урала» и догнал «Зенит» по количеству набранных очков
21:44 «Антальяспор» не смог победить «Йени», несмотря на гол Насри с передачи Это'О
21:32 Роджерс: если «ПСЖ» купит Мбаппе, то финансовый фэйр-плей можно хоронить
21:22 «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Лестер»
21:21 Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Герты» благодаря голам Обамейянга и Шахина
21:10 Мхитарян повторил рекорд АПЛ по голевым передачам в трёх первых матчах сезона
21:06 «Алавес» — «Барселона» — 0:2. Месси оформил дубль и не реализовал пенальти
21:03 Хет-трик Дибалы помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Дженоа»
21:02 Полузащитник «Црвены Звезды» Канга может перейти в «Спартак»
20:57 «Рубин» — «Тосно» — 1:0. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
20:53 «Рома» — «Интер»: стали известны стартовые составы на матч второго тура Серии А
Все новости RSS
Партнерский контент