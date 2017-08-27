Фабиньо и Мбаппе готовы помочь «Монако» в матче с «Марселем»

Полузащитник «Монако» Фабиньо и нападающий Килиан Мбаппе вошли в заявку команды на домашний матч с «Марселем» в 4-м туре Лиги 1 (27 августа), информирует пресс-служба монегасков.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не вызвал нападающего Килиана Мбаппе на гостевой матч 3-го тура Лиги 1 с «Метцем» (1:0), также Мбаппе не вышел на поле в поединке 2-го тура с «Дижоном» (4:1), оставшись на скамейке запасных.
СМИ ранее сообщали, что Фабиньо намерен проигнорировать матч с «Марселем», чтобы дать понять руководству клуба о своём намерении перейти в «ПСЖ».
Фабиньо не сыграет с «Марселем», чтобы форсировать переход в «ПСЖ»