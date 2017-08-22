Фабиньо не сыграет с «Марселем», чтобы форсировать переход в «ПСЖ»

Полузащитник «Монако» Фабиньо намерен проигнорировать матч с «Марселем» в 4-м туре Лиги 1, чтобы дать понять руководству клуба о своём намерении перейти в «ПСЖ», сообщает французский журналист Жюльен Мейнар в своём «твиттере».
Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует приобрести у «Монако» Фабиньо и нападающего Килиана Мбаппе за € 220 млн и отдать «монегаскам» полузащитника Лукаса Моуру. При этом трансфер именно Фабиньо обойдётся парижанам в € 80 млн.
23-летний Фабиньо начинал профессиональную карьеру в «Риу Аве», откуда в 2013 году перебрался в «Монако».