Президент «Арарата» рассказал, сколько зарабатывают Павлюченко и Измайлов

Президент выступающего в ПФЛ московского «Арарата» Валерий Оганесян рассказал о зарплатах звёздных игроков команды Романа Павлюченко и Марата Измайлова.
«Павлюченко и Измайлова я заманил идеей. У них нет звёздности, они не гнилые. Сказал: «Дайте этой команде жизнь, а завтра эта команда не забудет о вас». Сколько они получают? Намного меньше, чем вы думаете. Меньше ли это, чем 500 тысяч рублей в месяц? Больше.
Что касается бюджета «Арарата», то он составляет порядка 150 миллионов рублей. Это мало. Все думают, что наш бюджет больше», — сказал Оганесян в интервью «ЛетМиСпик».
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