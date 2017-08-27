Витиньо: ЦСКА выйдет на матч с «Ахматом» с позиции большого, сильного клуба

Нападающий ЦСКА Витиньо поделился ожиданиями от матча 8-го тура российской Премьер-Лиги с «Ахматом».
«Ахмат» сделал достаточно крупные инвестиции в футболистов, что, безусловно, пошло им на пользу, но мы выйдем на этот матч с позиции большого, сильного клуба и будем играть только на победу», — приводит слова бразильского форварда официальная страница ЦСКА в «Твиттере».
Матч ЦСКА — «Ахмат» состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». Начало встречи — в 17:30 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Ахмат».