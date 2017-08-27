Мхитарян: это не первая игра, когда замены Моуринью дают результат

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Лестер Сити» (2:0) в матче третьего тура АПЛ. Армянин отметился пятой голевой передачей в сезоне.
«Очередная голевая передача, я очень рад и воодушевлён. Благодарен своим партнёрам по команде. Буду продолжать в том же темпе, надеюсь, в других матчах я забью больше голов и отдам больше голевых передач.
Это не первая игра, когда тренер производит замены и они дают результат. Даже в прошлом году в первом матче замены работали очень хорошо. Рад, что вышедшие на замену футболисты помогают команде забивать голы и побеждать», — сказал Мхитарян в интервью клубному каналу «МЮ».
Мхитарян повторил рекорд АПЛ по голевым передачам в трёх первых матчах сезона