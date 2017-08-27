175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Юсупов: ничья с «Зенитом» — неплохо. «Ростов» ещё многим нервы потреплет

27 августа 2017, воскресенье. 22:52 Футбол

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов прокомментировал гостевую ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура РФПЛ.

«Эмоций нет, чувствую лишь усталость. Стадион у «Зенита» шикарный, в прошлом сезоне играл уже здесь. На таких аренах приятно выступать. В принципе довольны ничьей на выезде. Неплохо. Задача, конечно, была побеждать, но не проиграть в Питере тоже нормально. Мы ещё многим нервы потреплем.

Как мне разорвали шорты? Игровой момент, получил мяч, Дима Полоз зацепился за шорты, и они порвались. Момент на жёлтую и красную карточки», – передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Манчини: «Зениту» нужны новые игроки, команда не до конца укомплектована
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Ростов Артур Юсупов Дмитрий Полоз
Новости. Футбол
27 августа 2017, воскресенье
22:55 Паршивлюк: в Петербург «Ростов» приехал не отбиваться, а за очками
22:52 Юсупов: ничья с «Зенитом» — неплохо. «Ростов» ещё многим нервы потреплет
22:50 Манчини: мне кажется, что Кокорин лучший нападающий чемпионата России
22:45 Манчини: «Зениту» нужны новые игроки, команда не до конца укомплектована
22:42 Нету: не знаю, останусь ли в «Зените»
22:41 Лунёв: Акинфеев уже не молодой. Как говорится, придут честолюбивые дублёры
22:40 Манчини: Дзюба немного приболел, поэтому не попал в заявку
22:36 Кучук: ничья на таком прекрасном стадионе – положительный итог для «Ростова»
22:34 Ерохин: ностальгии в матче с «Ростовом» не испытывал, было желание победить
22:30 Черчесов: дай бог, чтобы Кокорин забивал и дальше
22:28 «Црвена Звезда», выбившая «Краснодар» из ЛЕ, сыграла вничью с «Партизаном»
22:22 Калитвинцев: «Динамо» в матче со сборной России точно будет играть на результат
22:17 Гончаренко: все, кроме судей, увидели, что мяч целиком ушёл за пределы поля
22:15 Шалимов: сегодня все сыграли хорошо, спокойно уходим на перерыв
22:09 Селихов и Швец вызваны в сборную России вместо Лунёва и Оздоева
21:55 «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и снова стал единоличным лидером РФПЛ
21:54 Гол Сакалы в компенсированное время принёс «Спартаку-2» победу над «Кубанью»
21:53 Дубль Смолова принёс «Краснодару» победу в матче с «Динамо»
21:52 Почеттино: уверен, что «Тоттенхэм» приобретёт как минимум трёх новичков
21:30 Угроза судье от Вернблума, радость игроков «Ахмата» — в фотообзоре с «ВЭБ Арены»
21:29 Пономарёв: Васин опять допустил ошибку, он не для ЦСКА
21:18 Р. Гусев: ЦСКА не заслуживал поражения в матче с «Ахматом»
21:17 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» крупно проиграл лидеру чемпионата Дании
21:13 Лео: ЦСКА нас «душил» весь матч, зато «Ахмат» был более эффективен
21:10 «Леганес» выиграл у «Эспаньола», «Атлетик» оказался сильнее «Эйбара»
20:58 Жонатасу потребовалось пять минут, чтобы забить первый гол в «Ганновере»
20:55 Исмаэл: в конце игры с ЦСКА вратарь сказал мне лечь на поле. Он хотел мне помочь
20:51 Швец: не важно как, самое главное — «Ахмат» выиграл у ЦСКА, игра закончена
20:44 Венгер – о проигрыше «Ливерпулю»: игра разочаровала, это была катастрофа
20:42 Витиньо: игроки ЦСКА знают, что Васин не хочет ошибаться
20:31 Клопп: не думаю, что «Арсенал» смог сделать в матче с «Ливерпулем» то, что хотел
20:22 Конте: «Челси» работает над усилением, мне необходимы ресурсы для ротации
20:22 О. Иванов: судья не заметил, как мяч вышел за пределы поля? Для ЦСКА это плохо
20:13 ЦСКА — «Ахмат» — 0:1. Видеообзор матча 8-го тура РФПЛ
20:09 Усман Дембеле прибыл в расположение «Барселоны»
20:05 «Крылья Советов» разгромили «Сибирь» и остались на 1-м месте в таблице ФНЛ
19:58 Кононов считает, что «Ахмат» мог обыграть ЦСКА с более крупным счётом
19:56 Гончаренко: сейчас все судейские ошибки против ЦСКА, о нас вытирают ноги
19:52 «Ливерпуль» забил четыре гола «Арсеналу» на «Энфилде»
19:44 Кононов: то, что сегодня сделали ребята, очень важно для них, «Ахмата» и меня
19:37 Рабио: если Мбаппе перейдёт в «ПСЖ», это пойдёт на пользу и ему, и клубу
19:35 Гончаренко: ошибка Васина? А почему вы не говорите об ошибке судьи?!
19:26 ЦСКА проиграл «Ахмату» и остался на пятом месте в таблице РФПЛ
19:24 Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Фастав» потерпел поражение в чемпионате Чехии
19:11 «Сьон» с Митрюшкиным в составе сыграл вничью с «Базелем»
Все новости RSS
Партнерский контент