Юсупов: ничья с «Зенитом» — неплохо. «Ростов» ещё многим нервы потреплет

Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов прокомментировал гостевую ничью с «Зенитом» (0:0) в матче 8-го тура РФПЛ.
«Эмоций нет, чувствую лишь усталость. Стадион у «Зенита» шикарный, в прошлом сезоне играл уже здесь. На таких аренах приятно выступать. В принципе довольны ничьей на выезде. Неплохо. Задача, конечно, была побеждать, но не проиграть в Питере тоже нормально. Мы ещё многим нервы потреплем.
Как мне разорвали шорты? Игровой момент, получил мяч, Дима Полоз зацепился за шорты, и они порвались. Момент на жёлтую и красную карточки», – передаёт слова Юсупова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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