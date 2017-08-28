Sky Sports: «ПСЖ» согласовал с «Монако» аренду Мбаппе с условием выкупа

ПСЖ достиг договорённости с «Монако» о трансфере нападающего Килиана Мбаппе, сообщает Sky Sports.
По информации издания, Мбаппе перейдёт в стан парижан на правах аренды, но при этом ПСЖ обязан будет выкупить форварда будущим летом за £ 166 млн. Другие игроки в эту сделку не вошли.
Ранее СМИ сообщали, что «Монако» согласился продать Мбаппе в ПСЖ за € 150 млн. В матче с «Марселем», который состоялся 27 июня в Монако, Килиан остался в запасе, в то время как его команде разгромила гостей со счётом 6:1.
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