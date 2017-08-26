Роджерс: если «ПСЖ» купит Мбаппе, то финансовый фэйр-плей можно хоронить

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился мыслями о летних трансферах «ПСЖ», который выкупил у «Барселоны» Неймара за € 222 млн и может заплатить около € 150 млн за Килиана Мбаппе из «Монако».
«Если „ПСЖ“ купит Мбаппе, то финансовый фэйр-плей можно хоронить. С момента утверждения ФФП правила пошли в другую сторону. Это уже неприлично. Я всегда был за то, чтобы достойно платить за качественного футболиста, но £ 198 млн за одного игрока?
Страшно, когда ты видишь среднего игрока, который стоит £ 20-30 млн, но так сейчас работает рынок. Даже в Чемпионшипе за игроков платят £ 15-17 млн. Повторюсь, так сейчас устроен рынок, но от этого не становится легче", — цитирует Роджерса The Telegraph.
«Монако» согласился продать Мбаппе в «ПСЖ» за € 150 млн и одного игрока