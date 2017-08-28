Марсело: «Валенсия» напоминала слабую команду, которая убивает время

Защитник мадридского «Реала» Марсело Жуниор прокомментировал исход домашнего матча 2-го тура чемпионата Испании с «Валенсией». Подопечным Зинедина Зидана удалось забить в ворота «летучих мышей» два мяча, но они были вынуждены довольствоваться лишь ничейным результатом.
«Ничья с «Валенсией» сродни поражению. Мы должны были одержать победу. «Валенсия» напоминала слабую команду, которая убивает время. Конечно, Роналду и Серхио Рамос – великие игроки, которые очень помогают нам на поле. Но нам не следует думать, что побеждать мы можем только с ними», — приводит слова бразильского футболиста Marca.
Зидан: непросто играть, уступая в счёте, но «Реал» мог забить и третий гол