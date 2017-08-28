Зидан: непросто играть, уступая в счёте, а «Реал» мог забить и третий гол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью 2:2 в матче с «Валенсией», который состоялся 27 августа на «Сантьяго Бернабеу».
«В конце концов мы провели хороший матч, я горжусь своими игроками, хотя результат был не очень хорошим. «Валенсия» хорошо организована, но даже при этом у нас были возможности победить. Я доволен своими футболистами, это непросто играть, уступая в счёте, а они сумели сравнять его и даже могли забить третий гол.
Бензема никто ничего не говорил насчёт его промаха. Самое сложно, это иметь моменты. Да, он не забил, но я доволен его работой. Нельзя упрекать игрока, который промахивается. Асенсио нас не удивляет. Все провели хороший матч, но ему удалось забить дважды. Надеюсь, сможем наслаждаться его игрой ещё долго», — приводит слова Зидана Sport.