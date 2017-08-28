Гунько: игроки «Спартака-2» проявили характер и были вознаграждены за это

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько отдал должное своим подопечным, сумевшим проявить характер, после победы над «Кубанью» (3:2) в 10-м туре ФНЛ.
«Мы ожидали, что будет тяжёлая и интересная игра. Когда готовились к встрече, просматривали матчи «Кубани». Краснодарский клуб оставил самое приятное впечатление: команда играющая, у неё свой почерк. Сегодняшний матч это подтвердил. Думаю, что зрителям он понравился.
Ни один из соперников не хотел проигрывать, все боролись до последней секунды. Команды играли в открытый футбол, создали множество голевых моментов. Во втором тайме мы не всегда удачно действовали на подборах и в борьбе, а кроме того, позволяли краснодарским футболистам разыгрывать стандартные положения. Но в целом наши ребята молодцы. Они проявили характер и были вознаграждены за это. Сумели в компенсированное время забить гол и добиться победы», — цитирует специалиста пресс-служба ФНЛ.