Бутрагеньо: сравнивать Асенсио с Раулем? Давайте дадим ему возможность расти

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо подчеркнул, что клуб связывает большие надежды с полузащитником Марко Асенсио. Последний стал автором дубля в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:2). Асенсио уже многие стали сравнивать с бывшим нападающим «Королевского клуба» Раулем.
«Сравнивать Асенсио с Раулем? Нам нужно быть очень разумными. Каждый матч означает для него возможность прогресса. Нелегко справляться с такой частой похвалой. Но давайте дадим ему возможность расти. И давайте используем его талант для того, чтобы игрок доставлял нам много радости», — приводит слова Бутрагеньо AS.
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