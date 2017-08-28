Президент «Шахтёра»: обязательно приедем в Мариуполь, там мирные люди

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал ситуацию вокруг несостоявшегося матча чемпионата Украины «Мариуполь» – «Динамо» (Киев). Ранее «Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.
«Как я оцениваю действия «Динамо»? Думаю, этот вопрос не ко мне. Почему они так поступают, будет правильно спросить менеджмент «Динамо» или президента клуба. Я это не комментирую. Но хочу заверить всех наших болельщиков: «Шахтёр» очень ждёт этого матча и обязательно приедет в Мариуполь, чтобы подарить нашим землякам большой футбольный праздник. Если вы спросите, опасно ли для футболистов играть в Мариуполе, я спрошу вас в ответ: а для полумиллионного населения города не опасно там жить? Это мирные люди. И если для них находиться в городе не опасно, значит и нашим футболистам бояться нечего»,- цитирует Ахметова официальный сайт «Шахтёра» со ссылкой на программу «Великий футбол».