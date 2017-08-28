И. Суркис: если 10 человек захотят прыгнуть с моста, а я откажусь, тогда я трус?

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал отказ команды приехать на выездной матч чемпионата Украины с «Мариуполем». Ранее «Динамо» мотивировало отказ приехать на матч тем, что команда не получила гарантий безопасности, хотя в «Мариуполе» утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от службы безопасности Украины и национальной полиции.
«Почему поднята такая истерия? Команда не является — ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей федерации футбола, выполняющей что-то «под козырёк». Есть несколько вариантов. Первый — перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, прекратятся обстрелы, то 2 декабря сыграть в Мариуполе. Есть ещё вариант — сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить общественность, никого. И ещё один вариант. Если «Мариуполь» выйдёт в шестёрку — все четыре матча сыграть на нейтральном поле.
Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать «Шахтёр», я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать? Они и так их там обыграют. Все знают, что команда финансируется из одного источника, и все это прекрасно понимают. Но в своё время, когда ко мне обратился «Мариуполь», а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолёт, ни на гостиницу. Я предоставил и самолёт, и гостиницу, и стадион.
Не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы высказали свою позицию. Меня вы нигде не слышали. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все…
Если мы станем на мосту и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте прекратим политику возле футбола. Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть «Динамо» в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол», – цитирует Суркиса «Динамомания» со ссылкой на программу «Профутбол».