«Ливерпуль» предложил «Монако» за Лемара € 72 млн и € 8 млн в виде бонусов

«Ливерпуль» предложил «Монако» за полузащитника Тома Лемара € 72 млн и ещё € 8 млн в виде различных бонусов. Как сообщает L'Equipe, «Ливерпуль» хочет закрыть вопрос по хавбеку уже сегодня и планирует переговоры с вице-президентом «Монако» Вадимом Васильевым в ближайшее время.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту со стороны «Арсенала». Однако французский клуб отказался продать Лемара за € 50 млн.
В прошлом сезоне французской Лиги 1 хавбек принял участие в 34 матчах, забил 9 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт полузащитника с «Монако» действует до лета 2020 года.
«Монако» не принял предложение «Арсенала», который предлагал € 50 млн за Лемара