В Сети появилась фотография Йоветича в футболке «Монако»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич может продолжить карьеру во Франции. В Сети появилось фото, на котором черногорский футболист запечатлён в футболке «Монако». Об этом сообщает Get Football News France.
На фото 27-летний нападающий предстал в форме монегасков под 10-м номером, который ранее принадлежал Килиану Мбаппе. Напомним, что 18-летний футболист близок к переходу в «ПСЖ».
По данным Transfermarkt Йоветич, чей контракт с «Интером» действует до лета 2019 года, оценивается в € 10 млн.
Фото Йоветича в футболке «Монако» можно посмотреть в «Твиттере».
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