Кальегари, которым интересовался «Зенит», перейдёт на правах аренды в «Дженоа»

Полузащитник «ПСЖ» Лорензо Кальегари, которым этим летом интересовался «Зенит», продолжит карьеру в «Дженоа», утверждает Tuttomercatoweb. «Грифоны» договорились с парижанами об аренде 19-летнего игрока с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини во время его работы в «Интере» понравился Кальегари в товарищеском матче с «ПСЖ» (1:3) летом 2016 года. Также была информация, что «Зенит» готов выложить за переход хавбека € 2 млн или взять его в аренду с последующим правом выкупа.
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