Кержаков: в ЛЧ «Спартаку» и ЦСКА главное — хорошо сыграть с прямыми конкурентами

Координатор юношеских команд системы «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от выступления ЦСКА и «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы понимаем, что есть «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», в какой-то степени «Севилья», но самое основное — это как «Спартак» и ЦСКА сыграют на выезде со своими прямыми конкурентами за выход. У ЦСКА это «Базель» и «Бенфика», а у «Спартака» — «Марибор» и та же «Севилья». Именно в гостях, поскольку, как мне кажется, дома наши команды неплохо играют, особенно в осенних матчах, даже с лидерами европейских чемпионатов», — отметил Кержаков в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Самый дешёвый билет на матч ЦСКА — «Манчестер Юнайтед» стоит 1500 рублей