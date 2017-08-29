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Состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России

29 августа 2017, вторник. 12:23 Футбол

Сегодня в Москве состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. По её итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва),

«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов»,

«Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва),

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва),

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала),

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа»,

«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный),

«Оренбург» — «Рубин» (Казань),

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург),

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва),

«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург),

«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск»,

«Тамбов» — «Арсенал» (Тула),

«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь),

«Томь» (Томск) — «Краснодар»,

«Тюмень» — «Тосно».

Матчи планируется провести 20-21 сентября.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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