Сегодня в Москве состоялась жеребьёвка 1/16 финала Кубка России. По её итогам стали известны пары, которые будут бороться за выход в следующую стадию турнира.
«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва),
«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов»,
«Спартак-Нальчик» — «Динамо» (Москва),
«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва),
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала),
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа»,
«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный),
«Оренбург» — «Рубин» (Казань),
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург),
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва),
«Динамо» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург),
«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск»,
«Тамбов» — «Арсенал» (Тула),
«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь),
«Томь» (Томск) — «Краснодар»,
«Тюмень» — «Тосно».
Матчи планируется провести 20-21 сентября.