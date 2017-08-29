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Хедира: Хёведес может быть полезен «Ювентусу»

29 августа 2017, вторник. 12:43 Футбол

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира был бы очень рад, если бы защитник «Шальке-04» Бенедикт Хёведес пополнил ряды бьянконери. В данный момент итальянский гранд ведёт переговоры с гельзенкирхенским клубом на предмет перехода футболиста сборной Германии.

«Я уже говорил об этом. Хёведес может быть полезен «Ювентусу». Бенедикт сможет облегчить нам наши задачи, поскольку способен выступать не на одной позиции. Тренировки в Италии очень интенсивны, и я тоже поначалу должен был адаптироваться», — цитирует Хедиру La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско лишил Хёведеса перед стартом нынешнего сезона капитанской повязки. После этого чемпион мира 2014 года стал думать о смене клубной прописки.

Агент Хёведеса верит, что игрок перейдёт в «Ювентус»
Источник: La Gazzetta dello Sport Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Ювентус Бенедикт Хёведес Сами Хедира Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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