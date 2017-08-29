Агент Хёведеса верит, что игрок перейдёт в «Ювентус»

Фолькер Штрут, агент защитника «Шальке-04» Бенедикта Хёведеса, полагает, что его клиент пополнит ряды туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. В данный момент «старая синьора» ведёт переговоры с гельзенкирхенским клубом.
«Думаю, дела идут удачно. В данный момент обсуждаются условия трансферной сделки. У нас есть предложение и из Англии, но клуб малопривлекателен», — приводит слова Штрута Sky.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско лишил Хёведеса перед стартом нынешнего сезона капитанской повязки. После этого чемпион мира 2014 года стал думать о смене клубной прописки.
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