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Агент Хёведеса верит, что игрок перейдёт в «Ювентус»

29 августа 2017, вторник. 12:19 Футбол

Фолькер Штрут, агент защитника «Шальке-04» Бенедикта Хёведеса, полагает, что его клиент пополнит ряды туринского «Ювентуса» в летнее трансферное окно. В данный момент «старая синьора» ведёт переговоры с гельзенкирхенским клубом.

«Думаю, дела идут удачно. В данный момент обсуждаются условия трансферной сделки. У нас есть предложение и из Англии, но клуб малопривлекателен», — приводит слова Штрута Sky.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шальке-04» Доменико Тедеско лишил Хёведеса перед стартом нынешнего сезона капитанской повязки. После этого чемпион мира 2014 года стал думать о смене клубной прописки.

Спортивный директор «Шальке-04»: Хёведес сказал, что хочет уйти в «Ювентус»
Источник: Sky Germany Сообщить об ошибке
Теги
Шальке-04 Ювентус Бенедикт Хёведес Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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