«Спорт Ресифи» ждёт официального предложения от «Спартака» по Э. Фелипе

Представитель руководства «Спорт Ресифи» Густаво Дюбо рассказал, может ли клуб расстаться с полузащитником Эвертоном Фелипе, интерес к которому проявляет «Спартак».
«Идут разговоры о возможном переходе Эвертона Фелипе в „Спартак“, и мы ждём официального предложения от этого клуба. Мы сообщили агенту, что не будем чинить препятствий, если клуб получит интересное предложение. Эвертон Фелипе мне очень нравится, у него яркое будущее. Я ему сказал, что хорошие предложения неразрывно связаны с хорошей игрой за «Спорт Ресифи». Конечно, он может расстроиться, если сделка не состоится, но тогда с ним поработает психолог», — приводит слова Дюбо Radio Jornal.
«Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе