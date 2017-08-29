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«Спорт Ресифи» ждёт официального предложения от «Спартака» по Э. Фелипе

29 августа 2017, вторник. 18:27 Футбол

Представитель руководства «Спорт Ресифи» Густаво Дюбо рассказал, может ли клуб расстаться с полузащитником Эвертоном Фелипе, интерес к которому проявляет «Спартак».

«Идут разговоры о возможном переходе Эвертона Фелипе в „Спартак“, и мы ждём официального предложения от этого клуба. Мы сообщили агенту, что не будем чинить препятствий, если клуб получит интересное предложение. Эвертон Фелипе мне очень нравится, у него яркое будущее. Я ему сказал, что хорошие предложения неразрывно связаны с хорошей игрой за «Спорт Ресифи». Конечно, он может расстроиться, если сделка не состоится, но тогда с ним поработает психолог», — приводит слова Дюбо Radio Jornal.

«Спартак» приостановил переговоры со «Спорт Ресифи» по Эвертону Фелипе
Источник: Radio Jornal Сообщить об ошибке
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Спорт Ресифи ФК Спартак Трансферы
Новости. Футбол
29 августа 2017, вторник
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