«Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Санчесу в размере £ 50 млн

«Арсенал» отказался продавать «Манчестер Сити» нападающего Алексиса Санчеса за £ 50 млн (почти € 54 млн), сообщает Sky Sports.
Несмотря на то что первоначальное предложение «канонирами» было отвергнуто, «горожане» по-прежнему намерены приобрести чилийского форварда.
Напомним, что контракт 28-летнего футболиста с лондонским клубом действует до лета 2018 года.
Cанчес перешёл в «Арсенал» из «Барселоны» в 2014 году за € 42,5 млн. В составе команды Арсена Венгера нападающий провёл 145 матчей и забил 72 гола.
«Манчестер Сити» сделает предложение «Арсеналу» по Алексису Санчесу