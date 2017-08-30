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Агуэро может покинуть «Манчестер Сити» в январе в случае перехода Санчеса

30 августа 2017, среда. 05:22 Футбол

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть состав «горожан» в зимнее трансферное окно в случае, если в первой половине сезона столкнётся с дефицитом игрового времени. 29-летний аргентинец остался в запасе в матче третьего тура АПЛ с «Борнмутом» (2:1), уступив место на поле Габриэлу Жесусу, а возможный переход далёкого от счастья в «Арсенале» Алексиса Санчеса или другого топ-форварда усугубит конкурентную борьбу за место в основном составе, считает издание Manchester Evening News.

Агуэро не хочет потерять место в составе сборной Аргентины в преддверии чемпионата мира-2018, поэтому может покинуть Манчестер и присоединиться к той команде, в которой он сможет рассчитывать на регулярную игровую практику.

«Арсенал» отклонил предложение «Манчестер Сити» по Санчесу в размере £ 50 млн
Источник: Manchester Evening News Сообщить об ошибке
Теги
Арсенал Лондон Манчестер Сити Алексис Санчес Серхио Агуэро Трансферы
Новости. Футбол
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