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«Торино» хочет арендовать Мунира с правом выкупа за € 16 млн

30 августа 2017, среда. 09:29 Футбол

«Торино» стал ещё одним претендентом на нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянская команда предлагает арендовать 21-летнего игрока за € 1 млн с правом выкупа за € 16 млн.

Кроме того, «Торино» готов заплатить 10% от суммы последующей продажи форварда. Отмечается, что каталонский клуб не против отпустить Мунира в один из итальянских клубов, если он будет согласен платить игроку большую часть заработной платы.

Ранее сообщалось об интересе к Муниру у со стороны «Зенита», который предлагал € 12 млн.

Форвард «Барселоны» Мунир, которым интересовался «Зенит», хочет перейти в «Рому»
Источник: Сайт журналиста Ди Марцио Сообщить об ошибке
Теги
Торино ФК Барселона Мунир Эль-Хаддади Трансферы
Новости. Футбол
30 августа 2017, среда
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