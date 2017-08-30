«Торино» хочет арендовать Мунира с правом выкупа за € 16 млн

«Торино» стал ещё одним претендентом на нападающего «Барселоны» Мунира Эль-Хаддади. Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянская команда предлагает арендовать 21-летнего игрока за € 1 млн с правом выкупа за € 16 млн.
Кроме того, «Торино» готов заплатить 10% от суммы последующей продажи форварда. Отмечается, что каталонский клуб не против отпустить Мунира в один из итальянских клубов, если он будет согласен платить игроку большую часть заработной платы.
Ранее сообщалось об интересе к Муниру у со стороны «Зенита», который предлагал € 12 млн.
Форвард «Барселоны» Мунир, которым интересовался «Зенит», хочет перейти в «Рому»