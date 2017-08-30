Стерлинг не собирается уходить из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг не собирается уходить из команды, с которой связан контрактными обязательствами до лета 2020 года. Об этом сообщает Sky Sports.
Накануне появилась информация, что 22-летний полузащитник может стать частью сделки по переходу Алексиса Санчеса из «Арсенала», однако Стерлинг не намерен никуда уходить.
Рахим Стерлинг был куплен у «Ливерпуля» летом 2015 года за € 62,5 млн. С тех пор англичанин принял участие в 97 официальных матчах за «Манчестер Сити», забил 23 гола и отдал 31 результативную передачу.
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