Папа римский встретился с игроками «Шапекоэнсе»

Папа римский Франциск провёл встречу с игроками и руководством бразильского клуба «Шапекоэнсе». Также в этой встрече приняли участие члены семей футболистов, погибших в прошлом году в авиакатастрофе, сообщает АР.
Папа Франциск пожал руки всем членам команды и благословил фотографии погибших футболистов. В свою очередь клуб подарил папе римскому мяч в клубных бело-зелёных цветах.
28 ноября 2016 года игроки, тренерский штаб и персонал «Шапекоэнсе» разбились в результате авиакатастрофы в Колумбии. На борту лайнера находились 77 пассажиров, из которых выжили шестеро.
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