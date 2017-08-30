Гарай приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай приступил к тренировкам в общей группе. Об этом говорится на официальной странице испанского клуба в «Твиттере».
Ранее 30-летний футболист, в услугах которого были заинтересованы «Спартак» и «Ювентус», был выведен из состава из-за возможного ухода. «Валенсия» просила за аргентинца € 20 млн, но переход не состоялся.
Накануне же в «Валенсии» исключили возможный уход Гарая. Главный тренер Марселино Тораль лично потребовал от руководства не продавать аргентинца, которого считает ключевым игроком.
Фото с тренировки можно посмотреть в «Твиттере».
В «Валенсии» исключили возможный уход Гарая