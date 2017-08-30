«Саутгемптон» отдал Класи в аренду «Брюгге»

Полузащитник Йорди Класи на правах аренды перешёл из «Саутгемптона» в бельгийский клуб «Брюгге», сообщается на официальном сайте английского футбольного клуба. Арендное соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Класи перешёл в «Саутгемптон» летом 2015 года из «Фейеноорда». В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги 26-летний футболист провёл за «Саутгемптон» 16 матчей (12 из них — с первых минут), в которых забил один мяч, отдал одну результативную передачу и получил три жёлтые карточки.