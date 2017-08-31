Источник: Мевля заменит Нету в «Зените»

Защитник Миха Мевля в ближайшее время перейдёт из «Ростова» в «Зенит», утверждает Tuttomercatoweb.
По информации источника, сине-бело-голубые согласились отпустить Луиша Нету в «Фенербахче», поскольку достигли договорённости о переходе Мевли. Условия сделки не сообщаются.
В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Мевля провёл 8 матчей, забив 1 гол. Словенец перешёл в «Ростов» летом 2016 года из бухарестского «Динамо» за € 700 тыс. (данные сайта Transfermarkt.de, специализирующегося на трансферах).
Нету прошёл медобследование для «Фенербахче»