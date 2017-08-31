Алекс Фергюсон: «Ювентус» — хорошая альтернатива, но «Реал» доминирует

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поделился мнением о том, кто будет сильнейшей командой мира на клубном уровне в ближайшие годы. Знаменитый шотландец назвал мадридский «Реал».
«Сегодня очень сложно выиграть у «Реала». И если они будут сплочены, то в ближайшие три-четыре года продолжат быть сильнее всех. «Ювентус» — хорошая альтернатива, однако «Реал» доминирует и демонстрирует сильную игру», — приводит слова Фергюсона Marca.
«Реалу» под руководством главного тренера Зинедина Зидана удалось в последние два сезона выиграть Лигу чемпионов. В истории турнира до этого ни одной команде не удавалось праздновать победу дважды подряд.
Вальдано считает, что «Реал» без Роналду сильнее «Барселоны» без Месси