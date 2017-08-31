«Кристал Пэлас» сделал предложение «Манчестер Сити» по Мангала

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала может покинуть команду до закрытия трансферного окна. Sky Sports сообщает, что «Кристал Пэлас» сделал предложение «горожанам». При этом «орлы» по-прежнему рассчитывают заполучить защитника «Ливерпуля» Мамаду Сахо, чей трансфер является приоритетным.
Ранее интерес к 26-летнему Мангала проявляли «Спартак», «Сток Сити» и «Интер». Контракт французского футболиста с «горожанами» действует до лета 2019 года. По данным Transfermarkt, Мангала оценивается в € 15 млн.
Напомним, что трансферное окно закрывается 31 августа.
Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»