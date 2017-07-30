Защитник «Манчестер Сити» Мангала отказался от перехода в «Спартак»

Защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала этим летом отказался от перехода в московский «Спартак». Об этом пишет британское издание The Telegraph.
Сообщается, что француз является одним из футболистов, которых «горожане» намерены продать до закрытия трансферного окна для того, чтобы не иметь проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб уже потратил этим летом на новых игроков около £ 220 млн.
В минувшем сезоне 26-летний Мангала выступал на правах аренды за «Валенсию». В чемпионате Испании он провёл 30 матчей и забил 2 гола.
«ПСЖ» хочет арендовать Мангала, «Ман Сити» настаивает на полноценном трансфере